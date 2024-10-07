Эксперт рассказал, как снизить налоги при сделках с недвижимостью

Покупка и продажа квартиры — важные события в жизни любого человека, но не все знают, как правильно минимизировать налоговые последствия. Полезными советами в беседе с RuNews24.ru поделился юрист и преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин.

Основное, на что следует обратить внимание при продаже недвижимости, — это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Как поясняет Палюлин, налоговая база определяется как разница между доходом от продажи и расходами на покупку. Если недвижимость приобреталась по разным ценам, для расчёта налога учитывается стоимость последней сделки.

Важный момент: если владелец квартиры владел ею более 5 лет, он может быть освобождён от уплаты НДФЛ. А в случае продажи единственного жилого помещения этот срок сокращается до 3 лет. Также физические лица могут воспользоваться налоговым вычетом в размере фактических расходов или в размере 2 млн рублей.

«При покупке новой квартиры также существуют налоговые последствия. После приобретения квартиры необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц. Ставка налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0 до 0,3% от кадастровой стоимости», — отмечает юрист.

Однако, заверил он, есть возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ через налоговый вычет, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию.