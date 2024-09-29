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29 сентября, 10:29

Акции от застройщиков: Россиянам рассказали, когда снизятся цены на новую недвижимость

Риелтор Чурилов: Цены на новостройки могут упасть на 10% в IV квартале 2024 года

Цены на новостройки в России могут снизиться в IV квартале 2024 года, рассказал руководитель риэлтерской компании Максим Чурилов. По его словам, падение может составить 10%.

«Снижение цен на новостройки может произойти из-за различных скидок в четвёртом квартале, который исторически даёт около 40% всех продаж в году», — подчеркнул эксперт.

Собеседник РИАМО также отметил, что застройщики, пытаясь привлечь покупателей для наименее ликвидных объектов, могут начать проводить различные акции. По мнению риелтора, в качестве инструментов продаж могут быть использованы послабления по рассрочкам, а также совместные с банками программы субсидирования.

Спрос на квартиры в новостройках Москвы упал вдвое
Спрос на квартиры в новостройках Москвы упал вдвое

Ранее россиян предупредили, что с 1 октября аномально изменятся цены на новостройки. Какая ситуация сложится на рынке недвижимости, объяснили эксперты.

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Борис Эльфанд
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