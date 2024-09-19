Спрос на квартиры в новостройках Москвы упал вдвое Росреестр сообщил, что продажи новостроек в Москве в августе упали в два раза 19 сентября, 13:08 Новостройки в Москве. Обложка © freepik

Россияне стали реже покупать квартиры в московских новостройках. Так, за прошедший август продажи упали на 57% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а по отношению к июлю этого года показатель снизился на 32%. Об этом рассказала пресс-служба столичного управления Росреестра.

В августе 2024 года было подписано только 8,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве, в том числе и на приобретение нежилой недвижимости. А за период с начала этого года — 89,1 тысячи ДДУ, что на 7% меньше показателя за тот же период 2023 года. При этом купля-продажи нежилых помещений своих позиций не утратила, этот сегмент вырос на 7%.

Ранее Life.ru писал, что уже до конца этого года может остановиться выдача семейной ипотеки. Сейчас это самая масштабная программа с господдержкой. При этом у крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты по выдаче такой ипотеки, что ставит под вопрос её возможное продление.

Авторы Татьяна Миссуми