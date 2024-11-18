Россиян обяжут заплатить новый налог по итогам 2023 года

Россиянам напомнили о новом налоге, который придётся платить с этого года. Впервые в уведомлениях граждан от ФНС России пришёл расчёт НДФЛ с доходов, полученных в 2023 году от вкладов в российских банках. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RG.ru.

«Этот налог введён ещё в 2021 году, но на него был наложен временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. А вот доходы с процентов, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению», — отметил депутат.

Правда, это касается не всех вкладчиков. Гаврилов объяснил, что под налогообложение попали проценты только по вкладам, превышающим миллион рублей и максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ за год. Речь идёт о ставке за 2023 год, когда её максимальный размер был равен 15%.

«Если суммарный доход гражданина (включая проценты по вкладам, зарплату, дивиденды по акциям и т.д.) за год превышает 5 млн рублей, ставка налога составит 15%. Если у вкладчика имеется одновременно несколько счетов в банках, то процентные доходы таких вкладов суммируются», — заявил депутат.