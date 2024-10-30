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30 октября, 13:08

«Мера вынужденная»: Экономист объяснил, кого из ипотечников освободят от уплаты НДФЛ

Экономист Беляев: Освобождение от НДФЛ распространяется на малую часть россиян

Освобождение от НДФЛ распространяется лишь на малую часть ипотечников. Экономист Михаил Беляев в беседе с Life.ru объяснил, на кого распространяется подписанный президентом закон об освобождении от уплаты налога.

«Это касается тех, у кого ипотека идёт по льготной программе. А также тех, у кого ставка ниже двух третей ставки рефинансирования. То есть, под такую инициативу попадёт очень небольшое количество граждан», — отметил специалист.

По его словам, принятие соответствующего закона стало вынужденной мерой в условиях рекордно высокой ключевой ставки. Теперь у части ипотечников будет оставаться чуть больше денег для удовлетворения жизненных потребностей, в том числе для выполнения кредитных обязательств. От кредитов, подчеркнул Беляев, граждан никто не освободил — их просто освободили от НДФЛ по ставке 35%.

Мера вынужденная, потому что при высокой ключевой ставке становится трудно кредитоваться и банкам выдавать надёжные займы. Понятно, что они осложняют выплату кредитов, но для банков нужна гарантия и дополнительные возможности. Это ручное управление при более сложной ситуации.

Михаил Беляев

Экономист

Мера вынужденная, потому что при высокой ключевой ставке становится трудно кредитоваться и банкам выдавать надёжные займы. Понятно, что они осложняют выплату кредитов, но для банков нужна гарантия и дополнительные возможности. Это ручное управление при более сложной ситуации.
Мера вынужденная, потому что при высокой ключевой ставке становится трудно кредитоваться и банкам выдавать надёжные займы. Понятно, что они осложняют выплату кредитов, но для банков нужна гарантия и дополнительные возможности. Это ручное управление при более сложной ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, который освобождает россиян с жилищным кредитом от уплаты НДФЛ размером 35% с материальной выгоды от экономии на процентах. При этом получить льготу можно в том случае, если займы взяты не позднее 31 декабря текущего года.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

Ольга Годуненко
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