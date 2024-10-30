«Мера вынужденная»: Экономист объяснил, кого из ипотечников освободят от уплаты НДФЛ

Освобождение от НДФЛ распространяется лишь на малую часть ипотечников. Экономист Михаил Беляев в беседе с Life.ru объяснил, на кого распространяется подписанный президентом закон об освобождении от уплаты налога.

«Это касается тех, у кого ипотека идёт по льготной программе. А также тех, у кого ставка ниже двух третей ставки рефинансирования. То есть, под такую инициативу попадёт очень небольшое количество граждан», — отметил специалист.

По его словам, принятие соответствующего закона стало вынужденной мерой в условиях рекордно высокой ключевой ставки. Теперь у части ипотечников будет оставаться чуть больше денег для удовлетворения жизненных потребностей, в том числе для выполнения кредитных обязательств. От кредитов, подчеркнул Беляев, граждан никто не освободил — их просто освободили от НДФЛ по ставке 35%.

Мера вынужденная, потому что при высокой ключевой ставке становится трудно кредитоваться и банкам выдавать надёжные займы. Понятно, что они осложняют выплату кредитов, но для банков нужна гарантия и дополнительные возможности. Это ручное управление при более сложной ситуации. Михаил Беляев Экономист