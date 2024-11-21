ФНС начислила россиянам 114 миллиарда рублей налога на вклады за 2023 год
Налоги на доход, получаемый от налога процентные вклады россиян за 2023 год, достигли 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Данный налог существует с 2021 года, однако сроки его оплаты постоянно переносились, по этой причине в 2024 году всё ещё поступают собранные средства за 2023-й.
Как передаёт «РБК», в планах Минфина было привлечение не менее 101,58 миллиарда рублей. Однако итоговая сумма пробила ожидаемый потолок. Также отмечается, что граждане должны самостоятельно осуществлять уплату спустя месяцы после получения доходов.
«Обсуждение данного вопроса велось в момент введения налога на процентные доходы по депозитам. Мы консультировались с банковском сообществом по вопросу их готовности осуществлять такие расчёты и участвовать в агрегации данных. Было решено, что налоговая информационная система обладает наилучшей готовностью для проведения таких расчётов. Поэтому это решение было поручено нам», — прокомментировали в организации.
Ранее младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк сообщила о введении с 2026 года новой налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми, чьи доходы не превышают полторакратного прожиточного минимума.
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