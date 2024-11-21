ФНС начислила россиянам 114 миллиарда рублей налога на вклады за 2023 год

Налоги на доход, получаемый от налога процентные вклады россиян за 2023 год, достигли 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Данный налог существует с 2021 года, однако сроки его оплаты постоянно переносились, по этой причине в 2024 году всё ещё поступают собранные средства за 2023-й.

Как передаёт «РБК», в планах Минфина было привлечение не менее 101,58 миллиарда рублей. Однако итоговая сумма пробила ожидаемый потолок. Также отмечается, что граждане должны самостоятельно осуществлять уплату спустя месяцы после получения доходов.