Пришёл налог на доход от вкладов: сколько и когда платить в 2024 году Россияне получают уведомления ФНС об уплате налога на доходы по вкладам и счетам за 2023 год. Какие новшества есть в налогообложении, как с этим связана ставка ЦБ — в материале Life.ru. 17 сентября, 21:19 Налог по вкладам для физических лиц. Обложка © ТАСС / Антон Вергун, © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

Что такое налог на доходы от вкладов

Налог на доход от вкладов и счетов для физических лиц был введён в 2021 году. Что это такое? Это взимание определённого процента в пользу государства с банковских доходов россиян. Введение такой схемы налогообложения в Минфине объяснили приведением в соответствие с международными стандартами.

Налог на вклад для физических лиц был введён в 2021 году. Фото © ТАСС / Антон Вергун

— Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом, — пояснили в ведомстве.

Также в Минфине посчитали, что не стоит брать налог с вкладчиков, чьи сбережения в банках не превышают один миллион рублей. Это, по мнению сотрудников ведомства, обеспечивает «принцип справедливости». Чуть позже президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке взимания налога на доход от вкладов, это было сделано, чтобы снизить нагрузку на население в период пандемии коронавируса. Поэтому в 2024 году россияне заплатят такой налог в первый раз. Речь идёт о доходах за 2023 год.

Как рассчитать налог в 2024 году

В пояснительной записке Минфин рассказал, что под налог подпадает не весь доход, а лишь превышающий определённый лимит. Напомним, что это 1 млн рублей. При этом учитывается ключевая ставка ЦБ на налоговый период.

О том, какой размер налога придётся платить вкладчику за прошлый год, можно узнать из формулы: 1 млн рублей умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца 2023 года. Максимальная ставка в 2023 году хоть и была 16%, однако её установили лишь в середине декабря. На 1 ноября и на 1 декабря максимальная ставка была 15%. Это и берётся в расчёт. Значит, из всех своих доходов от вкладов и счетов за год нужно вычесть 150 тыс. рублей. Оставшаяся сумма облагается налогом в 13%.

Например, общий доход по банковским вкладам и счетам за 2023 год был 500 тыс. рублей. Из них вычитаем 150 тыс. рублей, а 350 тыс. рублей облагаются налогом. Нужно заплатить в казну 45,5 тыс. рублей. Если, например, текущая ставка ЦБ в 19% сохранится и на начало декабря 2024 года, то, соответственно, не облагаемая налогом сумма будет уже 190 тыс. рублей.

На этапе введения нового налога предполагалось, что при расчёте необлагаемой части по доходам с вкладов будет учитываться ставка ЦБ на 1 января того года, в котором платится налог. Но позже из-за турбулентности в монетарной политике это условие ужесточили.

Стоит учесть, что при расчёте налога учитывается суммарный доход от всех вкладов, даже если они размещены в разных банках.

Как изменится налогообложение вкладов

С начала 2025 года также будет введено новшество. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что с начала следующего года налог будет рассчитываться по повышенной ставке НДФЛ 15% и с размера дохода свыше 2,4 млн рублей. Проценты по вкладам подходят под эти условия. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. В данный момент ставка НДФЛ в 15% действует только в тех случаях, если суммарный доход россиян превысил 5 млн рублей за год.

Как платить налог валютным вкладчикам

Для тех россиян, кто получает доход от процентов по валютным счетам, установлена другая схема расчёта налога. Процентный доход будут конвертировать в рубли по официальному обменному курсу ЦБ на тот день, в который получен доход с валюты. В Минфине заверили, что налогом на вклады не будут облагаться средства, полученные от колебания валютных курсов.

Какие счета не подвержены налогу по вкладам

Низкодоходные счета со ставкой не более 1% годовых не облагаются налогом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Эта схема налогообложения не затронет низкодоходные счета со ставкой не более 1% годовых. Не подпадают под эти расчёты также и зарплатные счета, на которых люди могут копить деньги. Ещё один вид счетов, на которые не будет распространяться доход по вкладам, — это эскроу, специальный банковский счёт, который открывается для снижения рисков. Деньги на таком счёте замораживаются до определённого момента. Практика открытия эскроу-счетов распространена в долевом строительстве.

Также не подвержена налогообложению и сама сумма, которая хранится на банковском счёте гражданина России. Это собственность клиента банка, и налог платится только на доход с процентов.

При расчёте налоговой нагрузки вкладчику нужно учитывать происхождение счёта. Если вклад не унаследован, а получен в результате дарения, то налоги на доходы по нему платить придётся.

Как заплатить налог на вклад

Заплатить налог на вклад за период прошлого года нужно до 1 декабря. Для того чтобы заплатить налог, не нужно будет специально декларировать процентные доходы. Банки самостоятельно направляют сведения о процентах, заработанных гражданами России, в налоговый орган. Налог будет рассчитываться автоматически. Уведомления направляются после окончания календарного года, за который и производится расчёт сбора.

Информацию о размере налога можно узнать из личного кабинета налогоплательщика или обратившись непосредственно в ФНС. Ведомство включает в уведомление информацию о банках, от которых получило сведения о дивидендах, проценты по депозитам и сумму, с которой предстоит платить налог.

Нужно учесть, что ФНС в качестве налогооблагаемой базы учитывает как срочные депозиты, так накопительные и другие счета, по которым начисляются проценты.

Какие вклады есть у россиян

Вклады становятся всё более популярными у жителей России, следует из отчёта ЦБ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Согласно аналитическому обзору Центробанка России за первый квартал 2024 года, вклады становятся всё более популярными у жителей России. На момент формирования документа представители ЦБ насчитали у россиян более 47 трлн рублей. Счета жителей нашей страны продолжат пополняться из-за роста процентных ставок, считают эксперты регулятора.

Именно капитализацию процентов по ранее открытым счетам принято считать причиной этого роста. Ставки банков подтягиваются за ставкой ЦБ и на данный момент подросли примерно до 18–20%. Это делает вклады привлекательными для россиян: за первый квартал текущего года накопления увеличились на 1,7 трлн рублей.

При этом распределение средств между срочными депозитами и накопительными счетами примерно одинаковое. При расчётах накоплений не учитывались счета эскроу, открываемые для дополнительной перестраховки сбережений при долевом строительстве. В ЦБ спрогнозировали, что до конца года рост доходов населения может составить до 19%.

Что будет, если не заплатить налог по вкладам

Для тех вкладчиков, кто не успеет до 1 декабря заплатить налог по процентному доходу со счетов в банках, начисленная сумма превратится в налоговую задолженность. Что будет? ФНС уведомляет налогоплательщика о необходимости погасить задолженность, о сумме и способах оплаты. Также в подобном уведомлении обычно есть информация о пенях и сроках, в которые нужно уложиться с оплатой долга.

Пеня начисляется за каждый день просрочки. Исчисляются они в процентах и зависят от ключевой ставки. Для физлиц, включая предпринимателей, пеня на налог составит одну трёхсотую ключевой ставки. Если налог после предупреждения налоговых органов так и не будет уплачен, ведомство будет вынуждено обратиться в суд и взыскивать сумму через приставов. Информацию об этом также могут передать работодателю налогоплательщика.

В определённых случаях даже может быть начислен штраф на недоимку. Наказания за неуплату налогов прописаны в статье 122 Налогового кодекса и 198-й статье Уголовного кодекса. То, каким будет нарушение — административным или уголовным, — зависит от суммы долга и обстоятельств. Если налогоплательщик не погасил относительно небольшой долг из-за внешних обстоятельств, например банкротства банка или работодателя, штраф может составить 20% от суммы. Если налоговая докажет, что человек не заплатил налог умышленно, санкция вырастет до 40%. Невыплата налогов в крупном размере считается от 2,7 млн рублей за три финансовых года. В особо крупных размерах — от 13,5 млн рублей за тот же период. Накопление долгов по налогам в крупном и особо крупном размере подпадает под уголовную юрисдикцию.

Авторы Антон Плотников