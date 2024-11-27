В Туле введут туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года в Туле начнёт действовать новый налог. Это решение принято Тульской городской Думой, оно направлено на развитие туристической инфраструктуры и поддержку местного бюджета.

В пресс-службе городской думы отметили, что в первый год ставка налога составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году она вырастет до 5%. Минимальная сумма — 100 рублей за каждый день пребывания в городе.

Налог будет взиматься с итоговой стоимости услуг по размещению без учёта НДС и включаться в счёт отдельной строкой. Платить его обяжут владельцев гостиниц, отелей и хостелов, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. В настоящее время в Туле насчитывается 78 таких объектов.

От уплаты налога освобождаются определённые категории граждан. Это Герои Советского Союза, России и Труда, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны и СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осаждённого Сталинграда и Севастополя, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства. Также налог не будут платить граждане, зарегистрированные в Тульской области, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, многодетные семьи, спортсмены и тренеры, приехавшие на соревнования, и сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Введение туристического налога — это часть более широкого процесса, который начался с пилотного проекта курортного сбора. Он действует в ряде российских регионов с 2018 года. Опыт успешного внедрения в Санкт-Петербурге и Краснодаре вдохновил на расширение этой практики на Тулу и другие регионы.

Реформа поможет сделать пребывание гостей города более комфортным и интересным. Заместитель главы администрации Елена Биржевая заявила: «Введение нового налога — важный шаг для развития туристической инфраструктуры и поддержки местного бюджета. Как все мы знаем, Тула – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга».