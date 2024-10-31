Ещё один российский город объявил о введении туристического налога с 2025 года
Во Владивостоке ввели туристический налог в размере 1% с 2025 года
В Владивостоке власти приняли решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года, по предварительным расчётам это поможет собрать за год в городской бюджет не менее 75 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте местной Думы.
«Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту МПА, доход от туристического налога в бюджет Владивостокского городского округа по предварительным расчётам составит от 75,5 миллиона рублей в 2025 году до 188 миллионов рублей в 2029 году», — приводятся в тексте слова председателя комитета по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока Евгения Пименова.
Ставка налога составит 1% от налоговой базы и к 2029 году будет увеличена до 5%. Взимание пошлины будет производиться в период с 1 июля по 30 сентября. Как поясняется, туристический налог вводится в рамках изменений налоговой системы РФ, которые были утверждены летом президентом страны Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что также с 1 января 2025 года туристы будут обязаны платить налог в размере 1% от стоимости отеля, в который они заселились после приезда в Казань. При этом плата не будет взиматься с лиц, не достигших совершеннолетия, и ряда льготников. К слову, президент России Владимир Путин подписал закон о введении такого налога, который придёт на смену курортному сбору, еще в июле этого года.
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