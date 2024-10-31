Ещё один российский город объявил о введении туристического налога с 2025 года

В Владивостоке власти приняли решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года, по предварительным расчётам это поможет собрать за год в городской бюджет не менее 75 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте местной Думы.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту МПА, доход от туристического налога в бюджет Владивостокского городского округа по предварительным расчётам составит от 75,5 миллиона рублей в 2025 году до 188 миллионов рублей в 2029 году», — приводятся в тексте слова председателя комитета по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока Евгения Пименова.