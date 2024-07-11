В Госдуме рассказали Life.ru, что будет с ценами в отелях после введения туристического налога

Туристический налог существует во многих странах, а его регулирование отдано на региональный или даже муниципальный уровень. Его введение в России не вызовет резкого скачка цен в отелях, рассказал в беседе с Life.ru председатель Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Для начала напомню, что сейчас в ряде регионов проходит эксперимент по курортному сбору. Эксперимент оказался весьма успешным — только в 2023 году в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Алтайском крае суммарно было собрано и направлено 1,5 млрд рублей курортного сбора на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры в 15 муниципальных образованиях. Большинство субъектов РФ выразило желание присоединиться к эксперименту", — заметил парламентарий.

По его словам, депутаты и эксперты рассматривали различные варианты поддержки процесса создания туристической инфраструктуры на местах как с помощью туристического сбора, так и в виде туристического налога. В итоге было принято решение остановиться на втором варианте.

Туристический налог будет взиматься с 2025 года. Принятыми поправками в Налоговый кодекс установлено, что "потолок" для нового налога в следующем году составит 1% от стоимости номера. Введение плавающей ставки позволит избежать скачка цен на размещение, заметил депутат. Практика показала, что наши граждане готовы доплачивать некоторую сумму ради улучшения уровня сервиса и качества отдыха, уверен Тарбаев.

Появление туристического налога также будет способствовать выводу из "серой зоны" средств размещения, которые оказывают соответствующие временные услуги, но не подпадают под контроль государства. Нахождение средств размещения вне рамок правового поля негативно сказывается на качестве услуг, получаемых нашими туристами. С введением туристического налога появится механизм двойного контроля, так как данная норма коррелирует с другим законопроектом, предусматривающим введение обязательной классификации для большей части средств размещения, который в скором времени будет внесён в Думу. Взаимодействие и взаимозависимость этих двух норм позволят обеспечить нам должный уровень и безопасность российского туризма, резюмировал Тарбаев.