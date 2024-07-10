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Регион
10 июля, 07:50

Госдума приняла закон о туристическом налоге

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России туристического налога, он преобразуется из курортного сбора.

Согласно документу, муниципалитеты будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).

При этом с проживания ряда категорий россиян налог не будет исчисляться, это в том числе участников специальной военной операции.

Депутаты считают, что полученные средства должны использоваться на строительство туристической инфраструктуры.

Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам
Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам

Сейчас же отдельных субъектах страны действует так называемый курортный сбор, в качестве эксперимента (до 31 декабря) его ввели в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Его и заменит туристический налог, при этом коснётся он уже всех регионов.

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Александра Вишнякова
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