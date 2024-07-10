Госдума приняла закон о туристическом налоге

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в России туристического налога, он преобразуется из курортного сбора.

Согласно документу, муниципалитеты будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).

При этом с проживания ряда категорий россиян налог не будет исчисляться, это в том числе участников специальной военной операции.

Депутаты считают, что полученные средства должны использоваться на строительство туристической инфраструктуры.