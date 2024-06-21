В России может появиться туристический сбор вместо курортного с 2025 года Минэкономразвития предложило дать всем регионам право взимать туристический сбор 21 июня, 14:05 В РФ может появиться туристический сбор. Обложка © Freepik

Российским регионам могут дать право вводить туристический сбор с 1 января 2025 года. Предлагаемые поправки поступят на рассмотрение в Министерство финансов РФ уже на предстоящей неделе. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

Сбор должен помочь в развитии инфраструктуры для отдыхающих, в том числе в создании парков, велодорожек, фонтанов и мест отдыха. Сейчас в отдельных субъектах страны действует так называемый курортный сбор, в качестве эксперимента (до 31 декабря) его ввели в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус".

Планируется, что курортный сбор заменит туристический, который, в свою очередь, коснётся всех регионов. При этом плату с приезжающих на отдых будут взимать с номера в гостинице, а не с гостя. Установленный платёж должен быть в фиксированном размере. Регионы на своё усмотрение смогут отказаться от права взимать сбор или применять понижающий коэффициент в низкий сезон.

На сегодняшний день подобные сборы существуют во многих странах. В России базовый размер такого платежа предполагается как один из самых низких и составит приблизительно около 65 рублей за номер в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что для развития туризма в России создадут Национальный индекс гостеприимства. Проект должен поспособствовать созданию условий для улучшения туристической репутации регионов среди россиян и защиты прав отдыхающих. Индексировать предполагается как объекты размещения (отели, хостелы и т.д.), так и края и области, где они располагаются.

Авторы Татьяна Миссуми