Эксперт оценила, как изменится стоимость путешествий после введения туристического налога Эксперт Никитина: Туристический налог ощутимо не повлияет на путешественников 10 июля, 12:03 Туристический налог ощутимо не повлияет на путешественников. © Freepik.com

Введение туристического налога в России на конечного потребителя вряд ли ощутимо повлияет, да и для самих гостиниц это будет не такая большая сумма. Об этом Life.ru рассказала организатор авторских туров, руководитель клуба путешественников AnyTravel_ru Валентина Никитина.

"Максимальная сумма будет достигать по итогу 100 рублей в сутки, в целом это не звучит как что-то ощутимое для потребителя, особенно если это уже будет заложено в цены отелей. Из-за инфляции каждый год стоимость вырастает на 1000 рублей и даже больше за одну ночь в самых бюджетных отелях, не говоря уже о дорогих, так что 100 рублей, на мой взгляд, вряд ли как-то повлияют на спад туризма или что-то такое", — отметила собеседница Life.ru.

Напомним, 10 июля Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон о введении в России туристического налога. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). Определять ставку будут местные власти, а сумма налога будет исключаться из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет.