Совфед одобрил закон о введении туристического налога
Совет Федерации на заседании в среду, 10 июля, одобрил закон о введении туристического налога, который придёт на смену курортному сбору. Ранее его приняла Госдума.
Согласно документу, муниципалитеты будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). При этом с проживания ряда категорий россиян налог не будет исчисляться, это в том числе участников специальной военной операции.
Сейчас же отдельных субъектах страны действует так называемый курортный сбор, в качестве эксперимента (до 31 декабря) его ввели в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Его и заменит туристический налог, при этом коснётся он уже всех регионов.