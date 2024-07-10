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10 июля, 10:09

Совфед одобрил закон о введении туристического налога

Совет Федерации на заседании в среду, 10 июля, одобрил закон о введении туристического налога, который придёт на смену курортному сбору. Ранее его приняла Госдума.

Согласно документу, муниципалитеты будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). При этом с проживания ряда категорий россиян налог не будет исчисляться, это в том числе участников специальной военной операции.

Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам
Россияне стали предпочитать самостоятельные путешествия туристическим путёвкам

Сейчас же отдельных субъектах страны действует так называемый курортный сбор, в качестве эксперимента (до 31 декабря) его ввели в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус". Его и заменит туристический налог, при этом коснётся он уже всех регионов.

Обложка ©

Freepik.com/kroshka-nastya

Александра Вишнякова
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