В Казани с 2025 года начнут взимать туристический налог
Осенняя Казань. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez
С 1 января 2025 года туристы будут обязаны платить налог в размере 1% от стоимости отеля, в который они заселились после приезда в Казань. При этом плата не будет взиматься с лиц, не достигших совершеннолетия, и ряда льготников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
«С 1 января 2025 года в Казани начнут взимать туристический налог в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах. Согласно федеральному законодательству установлен минимальный размер налога — 100 рублей за сутки проживания. Проект решения Казанской городской думы «О туристическом налоге» будет вынесен для обсуждения на сессию Казанской городской думы», — сказано в сообщении.
Ранее в Госдуме рассказали, как себя будут вести цены на отели после введения в России туристического налога, который придёт на смену курортному сбору. По словам экспертов, сама выплата не будет столь существенной, чтобы вызвать спад туризма.