В Казани с 2025 года начнут взимать туристический налог

С 1 января 2025 года туристы будут обязаны платить налог в размере 1% от стоимости отеля, в который они заселились после приезда в Казань. При этом плата не будет взиматься с лиц, не достигших совершеннолетия, и ряда льготников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.