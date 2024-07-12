В России вводится туристический налог
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который придёт на смену курортному сбору.
Согласно документу, местные власти будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).
Ранее в Госдуме рассказали Life.ru, что туристический налог существует во многих странах, а его регулирование отдано на региональный или даже муниципальный уровень. Его введение в России не вызовет резкого скачка цен в отелях.