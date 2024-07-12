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Регион
12 июля, 14:32

В России вводится туристический налог

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога, который придёт на смену курортному сбору.

Эксперт оценила, как изменится стоимость путешествий после введения туристического налога
Эксперт оценила, как изменится стоимость путешествий после введения туристического налога

Согласно документу, местные власти будет сами определять необходимость введения налога и размеры ставок. Сумма будет исключается из дохода гостиниц и уплачиваться в местный бюджет. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно: в 2005 году она стартует с 1% от стоимости проживания, а далее регионы смогут прибавлять по 1% в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).

Ранее в Госдуме рассказали Life.ru, что туристический налог существует во многих странах, а его регулирование отдано на региональный или даже муниципальный уровень. Его введение в России не вызовет резкого скачка цен в отелях.

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Freepik

Александра Вишнякова
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