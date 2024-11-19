Новый туристический налог вводится с 2025 года в Суздале

С 1 января 2025 года в Суздале, расположенном во Владимирской области, начнёт действовать новый налог – туристический. Он станет частью новых изменений, предусмотренных в Налоговом кодексе РФ, и заменит курортный сбор, который ранее в экспериментальном режиме взимался в некоторых регионах. По данным Риа Новости, 19 ноября 2024 года данное решение было утверждено советом народных депутатов города.

В 2025 году ставка туристического сбора в Суздале составит 1% от налоговой базы. К 2029 году она будет постепенно увеличена до 5%. Минимальная сумма установлена в размере 100 рублей за сутки. Ожидается, что в первый год действия налога дополнительные доходы городского бюджета составят около 24,6 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на благоустройство города, что должно способствовать улучшению туристической инфраструктуры.

От уплаты налога освобождаются участники специальной военной операции, дети до 18 лет, многодетные семьи, а также лица, сопровождающие инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов. При этом сбор будет взиматься с отелей и индивидуальных предпринимателей, владеющих гостиницами. Его расчёт будет осуществляться на основе общей стоимости проживания.

«Если исходить из сторублевой платы и среднегодового турпотока, то объём доходов Суздаля составит 80 миллионов рублей в год. Для маленького города это значительная и очень нужная для дальнейших преобразований сумма. А для гостей расходы будут незначительными», — сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По мнению бизнеса, туристический налог — это более понятный и простой механизм по сравнению с курортным сбором. Он не требует отдельной платы от туристов и снижает административную нагрузку на отели.

В целом, введение туристического сбора в Суздале и других регионах России является мерой, направленной на развитие туристической инфраструктуры и повышение уровня комфорта для путешественников.