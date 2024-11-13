В Москве впервые более чем за 10 лет повысят транспортный налог

Депутаты Московской городской думы одобрили увеличение ставок транспортного налога, о чём стало известно после заседания городского парламента.

«Повышение затронет только те категории транспортных средств, по которым ставки сейчас ниже предусмотренных федеральным законодательством. Рост налога будет плавным — в среднем не более 10% в год», — отметили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы, передаёт ТАСС.

В частности, для транспортного средства с двигателем мощностью 120 лошадиных сил ставка транспортного налога увеличится с 25 до 28 рублей. Это означает, что владельцу такого автомобиля придется доплатить 360 рублей, и общая сумма налога составит 3360 рублей.

Ставки транспортного налога не пересматривались в течение десяти лет — с 1 января 2013 года. Уведомления об уплате налога за 2025 год будут отправлены гражданам в следующем за ним, 2026 году.