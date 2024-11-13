В Госдуме хотят разрешить водителям разгоняться на ряде трасс до 169 км/ч

В Госдуме предложили увеличить разрешённую скорость на автомагистралях до 150 км/ч. В случае принятия документа автомобилисты смогут летать по трассам со скоростью до 169 км/ч и не получать за это штрафы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачёв из фракции «Новые люди». Они подготовили обращение к начальнику ГАИ Михаилу Черникову, где просят повысить разрешённую скорость до 150 км/ч на тех трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Среди них, например, М-11 «Нева» или М-12 «Восток».

Парламентарии считают, что повышение разрешённой скорости снизит количество пробок и время в пути для автомобилистов. Кроме того, по словам депутатов, будут экономически развиваться регионы, которые связаны с современными автомагистралями. Россиянам напомнили, что число аварий на дорогах не выросло, когда скорость увеличили со 110 до 130 км/ч. Это объясняется тем, что трассы являются современными и безопасными.