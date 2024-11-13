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Регион
13 ноября, 07:00

В Госдуме хотят разрешить водителям разгоняться на ряде трасс до 169 км/ч

SHOT: В Госдуме предложили повысить разрешённую скорость до 150 км/ч на трассах

В Госдуме предложили увеличить разрешённую скорость на автомагистралях до 150 км/ч. В случае принятия документа автомобилисты смогут летать по трассам со скоростью до 169 км/ч и не получать за это штрафы, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачёв из фракции «Новые люди». Они подготовили обращение к начальнику ГАИ Михаилу Черникову, где просят повысить разрешённую скорость до 150 км/ч на тех трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Среди них, например, М-11 «Нева» или М-12 «Восток».

Парламентарии считают, что повышение разрешённой скорости снизит количество пробок и время в пути для автомобилистов. Кроме того, по словам депутатов, будут экономически развиваться регионы, которые связаны с современными автомагистралями. Россиянам напомнили, что число аварий на дорогах не выросло, когда скорость увеличили со 110 до 130 км/ч. Это объясняется тем, что трассы являются современными и безопасными.

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А ранее Life.ru писал, что МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Дарья Нарыкова
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