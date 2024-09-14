Самокатчикам запретят разгоняться вблизи пешеходов выше 10 км/ч

Пользователям самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут ограничить скорость до 10 км/ч при движении вблизи пешеходов. Соответствующий проект постановления Правительства РФ, подготовленный Министерством транспорта, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в обществе нарастает недовольство по поводу передвижения СИМ по тротуарам, что требует установления более чётких правил для использования общей инфраструктуры.