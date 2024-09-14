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13 сентября, 22:24

Самокатчикам запретят разгоняться вблизи пешеходов выше 10 км/ч

Минтранс предлагает ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами до 10 км/ч

Пользователям самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут ограничить скорость до 10 км/ч при движении вблизи пешеходов. Соответствующий проект постановления Правительства РФ, подготовленный Министерством транспорта, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в обществе нарастает недовольство по поводу передвижения СИМ по тротуарам, что требует установления более чётких правил для использования общей инфраструктуры.

Штрафы, полосы и скорость: Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2024 году
Штрафы, полосы и скорость: Что нужно знать о поездках на электросамокатах в 2024 году

Жителям некоторых городов России можно пересесть на самокаты, чтобы решить проблему с пробками. Ранее Life.ru рассказывал о мегаполисах страны, утопающих в автомобильных потоках.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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