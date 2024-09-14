Самокатчикам запретят разгоняться вблизи пешеходов выше 10 км/ч
Минтранс предлагает ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами до 10 км/ч
Пользователям самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут ограничить скорость до 10 км/ч при движении вблизи пешеходов. Соответствующий проект постановления Правительства РФ, подготовленный Министерством транспорта, опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к проекту говорится, что в обществе нарастает недовольство по поводу передвижения СИМ по тротуарам, что требует установления более чётких правил для использования общей инфраструктуры.
Жителям некоторых городов России можно пересесть на самокаты, чтобы решить проблему с пробками. Ранее Life.ru рассказывал о мегаполисах страны, утопающих в автомобильных потоках.
Life.ru