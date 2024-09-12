Названы пять самых загруженных пробками городов России

Москва является самым загруженным пробками городом России. На столицу приходится 17% ответов в исследовании, результаты которого публикует «Газета.ru». Ситуация на дорогой недовольны также жители Санкт-Петербурга — 11%. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург с результатом 9%.

На четвёртом месте находится Самара, а на пятом месте расположился Новосибирск — результаты 8% и 7%, соответственно. Примечательно, что более половины респондентов пожаловались на попадание в дорожный затор в общественном транспорте.

По данному показателю лидирует Самара — 20%. Российская столица находится на первом месте по длительности пути между двумя точками, о долгих поездках заявило 13% горожан. При этом в каждом третьем случае дорога из пункта А в пункт Б в границах одного города-миллионника с учётом пробок занимает у респондентов более 40 минут.

«Только пятая часть опрошенных задумываются о том, чтобы в пробках проводить время с пользой. Почти половина опрошенных проводят время в соцсетях (42%), ещё 26% занимаются скроллингом новостей, а 13% просто думают», — уточняет издание.