Найден способ извлечь пользу для здоровья из автомобильных пробок

Автомобилисты, которые попали в длинную пробку, могут извлечь пользу для здоровья: так, даже за рулём можно выполнить несколько простых упражнений и улучить концентрацию. Варианты "сидячих" тренировок в беседе с "Газетой.Ru" озвучил фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

"Самая большая проблема заключается в том, что долгое нахождение водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Если автомобилист, к примеру, стоит в пробке, то я бы рекомендовал потратить это время на физические упражнения", — сказал специалист.

Упражнение 1. Подъёмы стопы на носок. Оно поможет автовладельцам подкачать икроножные мышцы и разогнать кровь. Лучше всего сделать примерно 20-30 быстрых повторений.

Упражнение 2. Ввакуум живота. Водителю необходимо максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Данное упражнение сможет протонизировать мышцы кора.

Упражнение 3. Максимальное надувание щёк. В этом положении необходимо задержать дыхание, продержать лицо в таком состоянии до ощущения боли, а после — резко выдохнуть. Данное упражнение можно повторить три-четыре раза. Оно способно положительно повлиять на концентрацию водителя.

Также разогнать кровь в организме поможет простой кистевой эспандер: на каждую руку достаточно по 15 повторений, добавил Симкин.