Найден способ извлечь пользу для здоровья из автомобильных пробок
Тренер Симкин: Водители в пробке могут выполнять простые упражнения
Сидя за рулём в пробке, водители могут подкачать икроножные мышцы. Обложка © freepik.com
Автомобилисты, которые попали в длинную пробку, могут извлечь пользу для здоровья: так, даже за рулём можно выполнить несколько простых упражнений и улучить концентрацию. Варианты "сидячих" тренировок в беседе с "Газетой.Ru" озвучил фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.
"Самая большая проблема заключается в том, что долгое нахождение водителя за рулем приводит к нарушению кровообращения. Если автомобилист, к примеру, стоит в пробке, то я бы рекомендовал потратить это время на физические упражнения", — сказал специалист.
Упражнение 1. Подъёмы стопы на носок. Оно поможет автовладельцам подкачать икроножные мышцы и разогнать кровь. Лучше всего сделать примерно 20-30 быстрых повторений.
Упражнение 2. Ввакуум живота. Водителю необходимо максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Данное упражнение сможет протонизировать мышцы кора.
Упражнение 3. Максимальное надувание щёк. В этом положении необходимо задержать дыхание, продержать лицо в таком состоянии до ощущения боли, а после — резко выдохнуть. Данное упражнение можно повторить три-четыре раза. Оно способно положительно повлиять на концентрацию водителя.
Также разогнать кровь в организме поможет простой кистевой эспандер: на каждую руку достаточно по 15 повторений, добавил Симкин.
Ранее Life.ru предупредил автолюбителей о серьёзной болезни из-за неудобной позы за рулём. В первую очередь нельзя сидеть близко к рулю, чтобы при авариях ничего не повредить. Кроме того, неудобная посадка заставляет напрягаться мышцы спины, нарушая функции нервных окончаний, идущих в малый таз.