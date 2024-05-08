Водителей предупредили о серьёзной болезни из-за неудобной позы за рулём

Если постоянно сидеть за рулём в неудобном положении, можно сильно испортить здоровье, предупредил в беседе с "Газетой.ru" врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин.

В первую очередь, по его словам, нельзя сидеть близко к рулю, чтобы при авариях ничего не повредить. Кроме того, неудобная посадка заставляет напрягаться мышцы спины, нарушая функции нервных окончаний, идущих в малый таз. Это может привести к хронической тазовой боли. Из-за этого водитель испытывает постоянные болезненные ощущения в районе таза. Ещё одна опасность — миофасциальный синдром, проявляющийся в виде сильной боли в мышцах, которые окружают позвоночник.

"Кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно использовать различные массажёры для тела, которые будут разгонять кровоток", — рассказал Лычагин.