Водителей предупредили о серьёзной болезни из-за неудобной позы за рулём
Врач Лычагин: Если неверно сидеть за рулём, появится хроническая тазовая боль
Если постоянно сидеть за рулём в неудобном положении, можно сильно испортить здоровье, предупредил в беседе с "Газетой.ru" врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин.
В первую очередь, по его словам, нельзя сидеть близко к рулю, чтобы при авариях ничего не повредить. Кроме того, неудобная посадка заставляет напрягаться мышцы спины, нарушая функции нервных окончаний, идущих в малый таз. Это может привести к хронической тазовой боли. Из-за этого водитель испытывает постоянные болезненные ощущения в районе таза. Ещё одна опасность — миофасциальный синдром, проявляющийся в виде сильной боли в мышцах, которые окружают позвоночник.
"Кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно использовать различные массажёры для тела, которые будут разгонять кровоток", — рассказал Лычагин.
Ранее врач-остеопат рассказал, что вред сидячего образа жизни бесспорен, однако работать стоя не лучше, особенно если вы к такому не привыкли. Кроме того, для сжигания большего количества калорий стоячая работа также не поможет. Сидя наш организм тратит 80 калорий в час, стоя же — всего 88, то есть разница совершенно незначительна.
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