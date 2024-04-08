Названы 7 правил положения тела за рабочим столом, которые спасут вашу спину

Чтобы не навредить спине, нужно придерживаться семи правил положения тела за рабочим столом. Об этом рассказала врач лечебной физической культуры Римма Данилова.

"При сидении за рабочим столом плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой, стопы касаются поверхности пола, угол сгибания в коленях примерно 90 градусов. Следует стараться не сутулиться, а также избегать наклона корпуса вперёд", — пояснила врач в беседе с "Газетой.ru".

По словам эксперта, это способствует смещению головы вперёд от центра тяжести, что приводит к росту нагрузки на разгибатели шеи и поясничный отдел позвоночника. По словам медика, для профилактики болей в шее лучше размещать рабочие предметы на такой высоте, чтобы они были видны под углом не ниже 30 градусов. Кроме этого, важно следить за здоровьем спины и вне работы, например, делать гимнастику для плечевого пояса хотя бы раз в час.

Помимо этого, доктор рекомендует один-два раза в неделю выполнять растяжку грудных мышц, что позволит сохранить здоровье шеи, плечевых суставов и грудного отдела позвоночника, а также делать упражнения на укрепление мышц спины и ягодиц для профилактики болей в пояснице. Полезно и плавание, особенно кролем, это позволяет гармонично развивать и поддерживать мышечный корсет, резюмировала Данилова.