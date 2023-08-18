"Ни в коем случае": Тренер указала на опасную ошибку при выполнении планки

Прогиб поясницы при выполнении планки может привести к боли в спине. Это очень частая и опасная ошибка. Об этом заявила спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

"При выполнении упражнения есть очень важная и частая ошибка, когда расслабляется пресс и прогибается поясница. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи. Очень важно, чтобы тело было как струна. Если будет прогиб в пояснице, расслабится живот или шея, то упражнение уже будет неправильным", — пояснила она в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, при выполнении прямой планки нужно зафиксироваться в таком положении как минимум на 20–30 секунд. Если позволяет физическая подготовка, то можно продержаться минуту.