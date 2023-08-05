Названо лучшее физическое упражнение для борьбы с гипертонией

Известный врач терапевт, телеведущий Александр Мясников назвал планку лучшим физическим упражнением для борьбы с гипертонией. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Доктор признался, что является фанатом физической культуры, но к упражнениям вроде "планок" относится весьма скептически. Однако его сомнения развеялись после прочтения статьи, опубликованной в британском спортивном журнале The BMJ, где сравнивались различные виды нагрузок и их влияние на лечение гипертонии.

"Оказываются изометрические упражнения — лучшие из всех для предотвращения и лечения гипертонии (лечения имею ввиду начальной стадии)", — написал доктор.

Мясников отметил, что полезны разные планки. Среди них как в положении сидя у стены, так и стойка на руках, и боковые. Сославшись на исследования учёных, терапевт заявил, что эти упражнения показали наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией.