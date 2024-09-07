Ликсутов и Хуснуллин рассказали Life.ru, когда Москва избавится от пробок

Глава Дептранса столицы Максим Ликсутов и вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с Life.ru рассказали, когда Москва избавится от пробок и что для этого необходимо сделать. По словам руководителя департамента транспорта, ситуацию на дорогах ещё улучшит столичная программа, которая действует до 2030 года.

Ликсутов рассказал о решении проблемы с пробками в Москве. Видео © Life.ru

«С точки зрения улучшения работы транспорта, программа, которая у нас есть до 2030 года, она на дорогах ситуацию улучшит. В планах существенным образом расширить метро, чтобы общественный транспорт стал максимально удобным», — отметил Ликсутов.

По его словам, совсем искоренить пробки получится лишь в будущем, когда люди пересядут на беспилотные авто, которые будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Также он отметил, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в транспорт планируют внедрить систему, когда трафик пассажиров будет отслеживаться в режиме реального времени. На те направления, где пассажиропоток наибольший, будут добавлять дополнительные автобусы.

«Дорожным строительством пробки победить невозможно. Для того чтобы решать проблему, нужно улучшать работу общественного транспорта и смотреть, насколько мы можем позволить себе пользоваться личным транспортом. Поэтому работа ведётся сбалансировано: строится метро, железная дорога», — пояснил Хуснуллин.