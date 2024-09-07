Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии метро

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города запустили первый участок новой Троицкой линии Московского метро по видеосвязи. Эта ветка пройдёт от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка.

«Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно... Это то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жильё в этих районах», — отметил глава государства.

Сегодня для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от станции «Новаторской» до «Тют чевской». Он включает в себя ещё две станции — «Генерала Тюленева» и «Университет Дружбы Народов». С «Новаторской» можно пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Длина ветки с 17 станциями превысит 43 км. Троицкая линия станет одной из самых протяжённых в столичном метро и самой большой за пределами МКАД. Открытие первого участка улучшит транспортное обслуживание около одного миллиона горожан.