В России на трассах М4 и М11 повысили скоростной режим
"Автодор": На участках М11 и М4 увеличилась скорость до 130 и 110 км/ч
Компания "Автодор" повысила максимальную разрешённую скорость на участках трасс М11 "Нева" и М4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.
"Сегодня на ряде участков трасс М11 "Нева" и М4 "Дон" повышается скоростной режим", — указано в сообщении.
На трассе М11 на участке от города Солнечногорска в Подмосковье до деревни Воскресенское — в Тверской области скоростной режим увеличен с 110 до 130 км/ч. Также максимальная разрешённая скорость выросла на дороге от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.
Кроме того, на трассе М4 с 90 до 110 км/ч увеличен скоростной режим на обходе города Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарское под Ростовом.
О том, что "Автодор" переведёт трассы на летний скоростной режим, стало известно 12 апреля. В госкомпании напомнили, что ограничения скорости вводились в конце осени прошлого года, чтобы снизить риски аварий из-за плохой видимости в зимний период.
Shutterstock / FOTODOM