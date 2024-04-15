В России на трассах М4 и М11 повысили скоростной режим

Компания "Автодор" повысила максимальную разрешённую скорость на участках трасс М11 "Нева" и М4 "Дон" до 130 километров в час и 110 километров в час соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

"Сегодня на ряде участков трасс М11 "Нева" и М4 "Дон" повышается скоростной режим", — указано в сообщении.

На трассе М11 на участке от города Солнечногорска в Подмосковье до деревни Воскресенское — в Тверской области скоростной режим увеличен с 110 до 130 км/ч. Также максимальная разрешённая скорость выросла на дороге от села Медное в Тверской области до Санкт-Петербурга.

Кроме того, на трассе М4 с 90 до 110 км/ч увеличен скоростной режим на обходе города Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарское под Ростовом.