Автотрассы "Нева" и "Дон" переводят на летний скоростной режим "Автодор" повысит скоростной режим на участках трасс М-11 и М-4 с 15 апреля 12 апреля, 19:18 "Автодор" перевёл автотрассы "Дон" и "Нева" на летний скоростной режим. Обложка © freepik / evening_tao

Водителям разрешат двигаться по трассам М-11 "Нева" и М-4 "Дон" со скоростью до 130 км/ч и 110 км/ч соответственно. О переходе на летний график движения автотранспорта сообщается в телеграм-канале "Автодора".

"С 15 апреля повышается скоростной режим на ряде участков М-11 "Нева" и М-4 "Дон"… Владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой не более 3,5 тонны вновь смогут развивать скорость в 130 км/ч на трассе М-11 "Нева" от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга", — уточняется в тексте.

Скоростной режим увеличится на следующих участках трассы "Дон": на отрезке с 296 по 322 километр; с 1091 по 1119 километр. Здесь водители смогут разогнаться до 110 км/ч. В "Автодоре" напомнили, что ограничения скорости вводились в конце осени прошлого года, чтобы снизить риски аварий из-за плохой видимости в зимний период.

Ранее сообщалось, что в 2024 году силами госкомпании "Автодор" будет отремонтировано более 17 километров улично-дорожной сети в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. Работы уже ведутся сразу на нескольких улицах населённого пункта.

Авторы Татьяна Миссуми