В ЛНР планируют завершить ремонт 80 км федеральной трассы Р260 в 2024 году

Как уточнили в "Автодоре", к капремонту дорожники приступили с опережением сроков ещё в конце прошлого года. В итоге уже полностью отфрезеровано старое дорожное покрытие, уложено более 70 километров нижнего слоя асфальтобетона, а на отдельных участках начали устанавливать бортовой камень. Трассе Р260 в 2023 году был присвоен федеральный статус, дорога пролегает через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск.