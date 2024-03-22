В ЛНР планируют завершить ремонт 80 км федеральной трассы Р260 в 2024 году
"Автодор" в этом году капитально отремонтирует свыше 300 км дорог в ЛНР
В текущем году "Автодор" планирует капитально отремонтировать свыше 300 километров дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
"Основной объём работ — около 80 километров — сосредоточен на федеральной трассе Р260 от пункта пропуска Изварино до пригорода Алчевска", — говорится в сообщении.
Как уточнили в "Автодоре", к капремонту дорожники приступили с опережением сроков ещё в конце прошлого года. В итоге уже полностью отфрезеровано старое дорожное покрытие, уложено более 70 километров нижнего слоя асфальтобетона, а на отдельных участках начали устанавливать бортовой камень. Трассе Р260 в 2023 году был присвоен федеральный статус, дорога пролегает через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск.
Ранее Life.ru писал, что на Херсонщине рассчитывают в 2024 году отремонтировать дорогу через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом в Крым через новые регионы РФ. А трассу через АПП Перекоп планируют восстанавливать уже с 2025 года.
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