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22 марта, 13:30

В ЛНР планируют завершить ремонт 80 км федеральной трассы Р260 в 2024 году

"Автодор" в этом году капитально отремонтирует свыше 300 км дорог в ЛНР

В текущем году "Автодор" планирует капитально отремонтировать свыше 300 километров дорог в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Основной объём работ — около 80 километров — сосредоточен на федеральной трассе Р260 от пункта пропуска Изварино до пригорода Алчевска", — говорится в сообщении.

Как уточнили в "Автодоре", к капремонту дорожники приступили с опережением сроков ещё в конце прошлого года. В итоге уже полностью отфрезеровано старое дорожное покрытие, уложено более 70 километров нижнего слоя асфальтобетона, а на отдельных участках начали устанавливать бортовой камень. Трассе Р260 в 2023 году был присвоен федеральный статус, дорога пролегает через Волгоград, Каменск-Шахтинский и Луганск.

Ранее Life.ru писал, что на Херсонщине рассчитывают в 2024 году отремонтировать дорогу через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом в Крым через новые регионы РФ. А трассу через АПП Перекоп планируют восстанавливать уже с 2025 года.

Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожье
Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожье
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Telegram / Автодор

Наталья Исакова
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