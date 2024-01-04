Альтернативный маршрут между Крымом и Херсонщиной может появиться в 2024 году
Сальдо сообщил о планах отремонтировать дорогу через АПП Армянск в Крым
На Херсонщине рассчитывают отремонтировать дорогу в 2024 году через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ремонт там проводит Федеральное дорожное агентство "Росавтодор". Работают федералы быстро и качественно, рассчитываю, что в 2024 году дорога из Херсонской области в Крым через Армянск будет приведена в нормативное состояние", — приводит
ТАСС слова губернатора.
Сальдо дополнил, что трассу через АПП Перекоп, которая также является частью альтернативного маршрута, планируют восстанавливать с 2025 года.
А ранее Лайф писал, что в Нижегородской области запустили движение по первому в России автодорожному мосту с применением принципиально новых для отрасли технологий. Переправа через реку Линду построена на автодороге Толоконцево – Могильцы и полностью состоит из алюминиевых сплавов.
ТАСС / Алексей Коновалов