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4 января, 08:49

Альтернативный маршрут между Крымом и Херсонщиной может появиться в 2024 году

Сальдо сообщил о планах отремонтировать дорогу через АПП Армянск в Крым

На Херсонщине рассчитывают отремонтировать дорогу в 2024 году через АПП Армянск, которая является альтернативным маршрутом сухопутного коридора в Крым через новые регионы России. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ремонт там проводит Федеральное дорожное агентство "Росавтодор". Работают федералы быстро и качественно, рассчитываю, что в 2024 году дорога из Херсонской области в Крым через Армянск будет приведена в нормативное состояние", — приводит

ТАСС слова губернатора.

Сальдо дополнил, что трассу через АПП Перекоп, которая также является частью альтернативного маршрута, планируют восстанавливать с 2025 года.

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

А ранее Лайф писал, что в Нижегородской области запустили движение по первому в России автодорожному мосту с применением принципиально новых для отрасли технологий. Переправа через реку Линду построена на автодороге Толоконцево – Могильцы и полностью состоит из алюминиевых сплавов.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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