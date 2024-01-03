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3 января, 04:42

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено

Автомобильное движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после непродолжительной остановки.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении телеграм-канала об оперативной информации на мосту.

Напомним, что движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено сегодня, 3 января, около 06:30. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать требованиям сотрудников транспортной безопасности.

Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Обложка ©

Getty Images / Vladimir Zapletin

Оксана Попова
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