Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено
Автомобильное движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после непродолжительной остановки.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в сообщении телеграм-канала об оперативной информации на мосту.
Напомним, что движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено сегодня, 3 января, около 06:30. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать требованиям сотрудников транспортной безопасности.
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Getty Images / Vladimir Zapletin