Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.
Лайф ранее рассказывал, что в преддверии Нового года перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон — из Краснодарского края и из Керчи. Там скопилось более 655 машин.
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