"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.

Путин: Крымский мост хотели строить при царе и Сталине, но смогли лишь сейчас

Путин: Крымский мост хотели строить при царе и Сталине, но смогли лишь сейчас

Лайф ранее рассказывал, что в преддверии Нового года перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон — из Краснодарского края и из Керчи. Там скопилось более 655 машин.