Движение машин по Крымскому мосту было приостановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили, следует из сообщения оперативного телеграм-канала моста.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.
Лайф ранее рассказывал, что в преддверии Нового года перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон — из Краснодарского края и из Керчи. Там скопилось более 655 машин.
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