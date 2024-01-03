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3 января, 03:49

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.

Путин: Крымский мост хотели строить при царе и Сталине, но смогли лишь сейчас
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Лайф ранее рассказывал, что в преддверии Нового года перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон — из Краснодарского края и из Керчи. Там скопилось более 655 машин.

Обложка ©

Getty Images / andreymuravin

Оксана Попова
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