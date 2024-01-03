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Опубликовано 3 января 2024, 03:49

Движение машин по Крымскому мосту было приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили, следует из сообщения оперативного телеграм-канала моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.

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Лайф ранее рассказывал, что в преддверии Нового года перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей с обеих сторон — из Краснодарского края и из Керчи. Там скопилось более 655 машин.

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Getty Images / andreymuravin

Оксана Попова
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