Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной информации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в заявлении.