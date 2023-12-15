Путин: Крымский мост хотели строить при царе и Сталине, но смогли лишь сейчас

Крымский мост хотели построить ещё при императоре Николае II и Иосифе Сталине, однако реализовать этот проект получилось только сейчас. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на IV съезде железнодорожников.

"Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения", — сказал он.

Глава государства отметил, что мост был построен с "присущим железнодорожникам и строителям обычным блеском, сделан здорово".