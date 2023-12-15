Путин анонсировал "десятилетие большой стройки" в России

Предстоящее десятилетие станет для России временем "большой стройки", в частности на железной дороге. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

"Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге", — отметил глава государства в ходе выступления на Железнодорожном съезде.