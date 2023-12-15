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15 декабря, 12:10

Путин анонсировал "десятилетие большой стройки" в России

<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Предстоящее десятилетие станет для России временем "большой стройки", в частности на железной дороге. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

"Предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге", — отметил глава государства в ходе выступления на Железнодорожном съезде.

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Ростов-на-Дону и Крым соединят новой железной дорогой, проложенной через Запорожье

В ходе съезда Путин также анонсировал создание высокоскоростной железной дороги до Донбасса. Президент РФ напомнил, что в России стартует масштабный проект по разработке подобных сетей.

Никита Осипов
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