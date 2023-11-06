Ростов-на-Дону и Крым соединят новой железной дорогой, проложенной через Запорожье

В России приступили к строительству железнодорожных путей, которые соединят Ростов-на-Дону и Крым через территорию Запорожской области. Об этом рассказал журналистам глава региона Евгений Балицкий.

"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, — это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится как раз железнодорожный узел, с которого пойдёт строительство", — уточнил он.

Балицкий пояснил, что реализация проекта поможет обезопасить движение поездов от украинских обстрелов, которые накрывают железную дорогу у города Пологи в направлении Орехова и пролегающую через Камыш-Зарю в сторону Волновахи. Чиновник добавил, что прежние пути устарели и требуют обновления, и это станет толчком к последующему экономическому росту.