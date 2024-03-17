Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожье Журналист ФРГ Рёпер поразился построенным дорогам в Запорожской области 17 марта, 13:41 Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожской области. Обложка © Freepik

Немецкий журналист Томас Рёпер рассказал, что выборы президента РФ проходят в Запорожской области штатно. Он признался РИА "Новости", что не первый раз становится наблюдателем на голосовании в России и удивлён, как быстро отстраивается новый регион, в частности дороги.

"Я уже третий раз наблюдатель — референдум, прошлый год и сейчас президентские выборы. У меня уже рука, как говорится, набита, и я вижу, что всё идёт гладко, всё на месте", — поделился он во время беседы.

Рёпер был в Мелитополе в 2022 году. Он вспоминает, что тогда пытался добраться до города из Крыма по тому, что "называлось дорогой". Сейчас его поразило то, как быстро в Донбассе взялись за ремонт и строительство автотрасс. Журналист признался, что не знает, сколько сотен километров дорог уже проложено в новых российских регионах, но изменения его впечатляют.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что за ходом голосования на выборах президента России следят более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 государств. 17 марта станет заключительным днём голосования, после чего начнётся подсчёт голосов.

Авторы Татьяна Миссуми