МВД выступило против снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч

Министерство внутренних дел России не поддерживало и не поддержит идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы. Более того, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения. Также МВД не раз выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в частности за повышение разрешённой скорости движения», — напомнила Волк и подчеркнула, что официальная принципиальная позиция ведомства не менялась.