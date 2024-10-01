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1 октября, 11:08

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч

Министерство внутренних дел России не поддерживало и не поддержит идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы. Более того, ведомство отмечало необходимость оптимизации законодательства об организации дорожного движения. Также МВД не раз выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах, в частности за повышение разрешённой скорости движения», — напомнила Волк и подчеркнула, что официальная принципиальная позиция ведомства не менялась.

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Ранее Life.ru в своём материале рассказал, какие нововведения вводятся для владельцев автомобилей с 1 октября. К примеру, штраф за неподчинение требованию инспектора ГАИ остановиться повысили сразу в 20 раз. Теперь за такое нарушение водителю придётся заплатить от 7000 до 10 000 рублей.

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Life.ru

Владимир Озеров
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