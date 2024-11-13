В союзе автомобилистов отвергли идею ГД повысить скорость на трассах до 150 км/ч

Национальный Автомобильный Союз раскритиковал идею депутатов по увеличению разрешённой скорости на автомагистралях до 150 км/ч. По словам экспертов, это может быть опасно для водителей. Как рассказал в беседе с SHOT вице-президент союза Антон Шапарин, у инициативы нет ничего общего с реальностью. Хотя бы потому, что качество дорожного покрытия везде разное.

«Одно дело, это, к примеру, М-11 до Санкт-Петербурга, другое дело — М-8 «Холмогоры», особенно где-нибудь в Ярославской области и дальше. Соответственно все решения должны приниматься из целесообразности на конкретном участке дороги», — сказал он.

По мнению Шапарина, первоначально необходимо провести аудит скоростного лимита по всей стране, а соответствующее решение должно принимать Министерство внутренних дел.