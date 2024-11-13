В союзе автомобилистов отвергли идею ГД повысить скорость на трассах до 150 км/ч
Национальный Автомобильный Союз раскритиковал идею депутатов по увеличению разрешённой скорости на автомагистралях до 150 км/ч. По словам экспертов, это может быть опасно для водителей. Как рассказал в беседе с SHOT вице-президент союза Антон Шапарин, у инициативы нет ничего общего с реальностью. Хотя бы потому, что качество дорожного покрытия везде разное.
«Одно дело, это, к примеру, М-11 до Санкт-Петербурга, другое дело — М-8 «Холмогоры», особенно где-нибудь в Ярославской области и дальше. Соответственно все решения должны приниматься из целесообразности на конкретном участке дороги», — сказал он.
По мнению Шапарина, первоначально необходимо провести аудит скоростного лимита по всей стране, а соответствующее решение должно принимать Министерство внутренних дел.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили увеличить разрешённую скорость на автомагистралях до 150 км/ч. В случае принятия документа автомобилисты смогут «летать» по трассам со скоростью до 169 км/ч и не получать за это штрафы. Парламентарии считают, что повышение разрешённой скорости снизит количество пробок и время в пути для автомобилистов. Кроме того, по словам депутатов, будут экономически развиваться регионы, которые связаны с современными автомагистралями.
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