Потребительские кредиты стали выгоднее автокредитов при покупке машины

Приобретение автомобиля с помощью стандартного кредита стало более выгодным, чем использование специализированного автокредита. Об этом сообщили аналитики Frank RG, передаёт РБК.

Эксперты подсчитали, что приведённая стоимость кредитов с учётом дополнительных услуг при оформлении целевого автокредита в октябре 2024 года составила 150% от первоначальной стоимости автомобиля, тогда как при получении потребительского кредита этот показатель равнялся 146%. Исследование указывает на то, что преимущества автокредитов уменьшаются из-за навязанных дополнительных услуг, фиктивных скидок и манипуляций с платежами.

Это происходит даже несмотря на меры Центрального банка, направленные на ограничение выдачи необеспеченных кредитов. В октябре 2024 года российские банки одобрили 1,94 миллиона кредитов наличными на сумму 309 миллиардов рублей, согласно данным Frank RG. Объём выданных беззалоговых кредитов оказался наименьшим с весны 2022 года — тогда, в разгар кризиса в марте-майе, объёмы потребительских кредитов снижались до менее 100-200 миллиардов рублей в месяц, но в июне восстановились до 346,5 миллиарда рублей. По сравнению с сентябрём количество одобренных кредитов наличными в октябре снизилось на 23%, а объём — на 28%.

Согласно информации аналитиков, в период с января по октябрь российские банки выдали 1,45 миллиона автокредитов на общую сумму 2,06 триллиона рублей. Эксперты прогнозируют, что к концу года общий объём займов достигнет 2,56 триллиона рублей, что соответствует увеличению на 66% по сравнению с прошлым годом.