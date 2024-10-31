С 1 ноября изменятся ставки по кредитам. Какие новшества ждут заёмщиков

В ноябре большинству заёмщиков станет сложнее оформить в банке не только классический необеспеченный потребительский кредит, но и получить деньги под залог, например, машины. Причина — повышение с 1 ноября макропруденциальных надбавок под залог транспортного средства, а также пересмотр банками ставок и ПСК по своим кредитным продуктам на фоне октябрьского повышения ключевой ставки и ещё одного возможного повышения в декабре. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

По её мнению, тренд на отказ в выдаче кредитов в ноябре усилится. Банки будут переориентироваться на работу с незакредитованными заёмщиками, у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода. Однако возможности банков по повышению ставок ограничивают действующие нормы по предельной границе ПСК. При такой ситуации не исключено, что ряд финансовых организаций могут и вовсе перестать выдавать кредиты или же выдавать их будут в ручном режиме.

— ЦБ увеличивает макропруденциальные лимиты по кредитам для заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки. В целях ограничения обхода макропруденциальных лимитов со стороны банков повышены надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом транспортного средства, — пояснила юрист «Европейской юридической службы» Юлия Гавлишина.

Если Центральный банк повышает ключевую ставку, это обычно приводит к повышению процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Банк может пересмотреть свои тарифы, что сделает займы более дорогими. На этот момент обратил внимание руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Он добавил, что в случае с кредитами под залог автомобиля банки могут вводить новые надбавки, что также увеличит общую стоимость кредита. Это может быть связано с изменением рыночной ситуации или изменением оценки рисков.

— Возможно ужесточение требований к заёмщикам, особенно в условиях нестабильной экономики. Это может выражаться в более строгих проверках кредитной истории и платёжеспособности. При этом некоторые банки могут предложить новые кредитные продукты или специальные предложения для привлечения клиентов в условиях изменения рынка, — добавил Максим Колядов.

Для необеспеченных потребительских кредитов, особенно тех, где показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%, введены более высокие надбавки. Это касается и автокредитов, в особенности при ПДН более 50%, — такие займы считаются более рискованными. Повышение надбавок ведёт к увеличению процентной ставки по этим кредитам, что делает займы менее доступными для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. На этот момент обратил внимание член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.