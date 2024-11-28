Лидер киевского режима Владимир Зеленский спустя 44 дня подписал закон об историческом повышении налогов на Украине. Сделать это экс-комик должен был в течение 15 дней, однако с момента направления закона о повышении налогов Зеленскому прошло полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

Многие депутаты неоднократно возмущались этой задержкой. Кроме того, парламент принимал закон в спешке — за одно заседание было рассмотрено более тысячи поправок к нему. В итоге недоработанный текст содержит нормы, которые никто не знает, как выполнять.

«Потянув 44 дня <…>, подписал историческое повышение налогов. Вы спросите: «А зачем тянули, если всё равно подписал?» <…> Ответ: «А я не знаю. Никто не знает. Просто и без логики», — сообщил депутат Ярослав Железняк.

Депутат также уточнил, что документ вступит в силу 1 декабря после публикации. Изначально задумывалось, что часть норм вступит в силу задним числом — с начала октября. Железняк пояснил, что каждый день с момента принятия документа до его вступления в силу стоил бюджету Украины 270 млн гривен ($6,5 млн по курсу украинского Нацбанка).

«Эти 44 дня задержки — минус 12 млрд гривен для бюджета армии», — поделился депутат.