Зеленский полтора месяца не подписывал закон о налогах и лишил бюджет 12 млрд
Зеленский спустя полтора месяца подписал закон об историческом повышении налогов
Лидер киевского режима Владимир Зеленский спустя 44 дня подписал закон об историческом повышении налогов на Украине. Сделать это экс-комик должен был в течение 15 дней, однако с момента направления закона о повышении налогов Зеленскому прошло полтора месяца. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.
Многие депутаты неоднократно возмущались этой задержкой. Кроме того, парламент принимал закон в спешке — за одно заседание было рассмотрено более тысячи поправок к нему. В итоге недоработанный текст содержит нормы, которые никто не знает, как выполнять.
«Потянув 44 дня <…>, подписал историческое повышение налогов. Вы спросите: «А зачем тянули, если всё равно подписал?» <…> Ответ: «А я не знаю. Никто не знает. Просто и без логики», — сообщил депутат Ярослав Железняк.
Депутат также уточнил, что документ вступит в силу 1 декабря после публикации. Изначально задумывалось, что часть норм вступит в силу задним числом — с начала октября. Железняк пояснил, что каждый день с момента принятия документа до его вступления в силу стоил бюджету Украины 270 млн гривен ($6,5 млн по курсу украинского Нацбанка).
«Эти 44 дня задержки — минус 12 млрд гривен для бюджета армии», — поделился депутат.
Ранее нардеп Рады обвинил Зеленского в очередном преступлении. По мнению Дубинского, экс-комик виновен в том, что миллионы людей мечтают покинуть Украину. Люди, которые избежали мобилизации, мечтают покинуть Киев, как только появится возможность выезда за границу, это подтверждают и «тысячи комментариев» в соцсетях политика.
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