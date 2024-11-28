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28 ноября, 00:26

«Мечта сбежать»: Нардеп Рады обвинил Зеленского в очередном преступлении

Дубинский: Зеленский виновен в том, что миллионы людей мечтают покинуть Украину

Находящийся под стражей депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с резкой критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в потере доверия к Украине со стороны граждан. В своём телеграм-канале он заявил, что действия Зеленского заставили миллионы украинцев задуматься о выезде из страны.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать <…> все, кого людоловы Зеленского не смогли утилизировать на фронте — должны мечтать отсюда сбежать», — подчеркнул политик.

По словам Дубинского, люди, которые избежали мобилизации, мечтают покинуть Украину, как только появится возможность выезда за границу, что подтверждают и «тысячи комментариев» в соцсетях политика.

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Люди регулярно пытаются выехать из Украины, примечательно что среди них оказываются и высокопоставленные фигуры. Не так давно из Незалежной сбежал депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий. Позже его поступок повторил и экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, прихвативший с собой 1,4 миллиарда украденных гривен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Анатолий Цейко
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