Находящийся под стражей депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с резкой критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в потере доверия к Украине со стороны граждан. В своём телеграм-канале он заявил, что действия Зеленского заставили миллионы украинцев задуматься о выезде из страны.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский, — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать <…> все, кого людоловы Зеленского не смогли утилизировать на фронте — должны мечтать отсюда сбежать», — подчеркнул политик.