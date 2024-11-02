Два украинских хоккеиста пустились в бега после матча в Италии
Два хоккеиста «Сокола» сбежали перед возвращением на Украину с матчей в Европе
Хоккеист Роман Благой. Фото © Пресс-служба Хоккейной Суперлиги Украины
Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко сообщил, что после матчей в рамках Континентального кубка в Италии пропали два игрока. По сведениям «Суспильне Спорт», это форвард сборной Украины Роман Благой и защитник Владимир Алексюк.
«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое наших игроков остались в Европе — не вернулись», — заявил Шафаренко, опустив имена беглецов.
Но журналисту узнали, что перед возвращением на родину в бега пустились 37-летние Роман Благой и Владимир Алексюк. Благой, являвшийся также капитаном «Сокола», в этом году вызывался в сборную Незалежной и в августе принял участие в матче против команды Латвии (1:5) в рамках квалификации Олимпийских игр. В КХЛ он играл за «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург».
А ранее в Россию сбежал украинский футболист из клуба «Шахтёр» Александр Распутько. Он оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». В «Шахтёре» подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение. В Госдуме заявили, что клубы РФ примут украинского футболиста, если его игра на уровне.