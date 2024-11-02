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2 ноября, 12:44

Два украинских хоккеиста пустились в бега после матча в Италии

Два хоккеиста «Сокола» сбежали перед возвращением на Украину с матчей в Европе

Хоккеист Роман Благой. Фото © Пресс-служба Хоккейной Суперлиги Украины

Хоккеист Роман Благой. Фото © Пресс-служба Хоккейной Суперлиги Украины

Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко сообщил, что после матчей в рамках Континентального кубка в Италии пропали два игрока. По сведениям «Суспильне Спорт», это форвард сборной Украины Роман Благой и защитник Владимир Алексюк.

«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Двое наших игроков остались в Европе не вернулись», — заявил Шафаренко, опустив имена беглецов.

Но журналисту узнали, что перед возвращением на родину в бега пустились 37-летние Роман Благой и Владимир Алексюк. Благой, являвшийся также капитаном «Сокола», в этом году вызывался в сборную Незалежной и в августе принял участие в матче против команды Латвии (1:5) в рамках квалификации Олимпийских игр. В КХЛ он играл за «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург».

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А ранее в Россию сбежал украинский футболист из клуба «Шахтёр» Александр Распутько. Он оставил свою форму в аэропорту Бельгии и перестал выходить на связь после игры Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». В «Шахтёре» подтвердили самоволку Распутько и дали ему пять дней на возвращение. В Госдуме заявили, что клубы РФ примут украинского футболиста, если его игра на уровне.

Андрей Бражников
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