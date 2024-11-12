Экс-глава «Укрэнерго» сбежал в Европу с 1,4 миллиарда украденных гривен
«Инсайдер»: Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сбежал с Украины в Польшу
Владимир Кудрицкий. © Telegram / «Укренерго»
Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий выехал в Польшу, после того как против него на Украине было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств. По имеющимся данным, Кудрицкий украл у холдинга 1,4 миллиарда гривен в первые месяцы СВО.
«26 октября бывший глава государственной компании пересёк границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — говорится в сообщении издания «Инсайдер».
Об увольнении директора главной энергетической компании Украины стало известно в сентябре. Причиной кадровых перестановок стало стремление ряда киевских политиков к личному обогащению. Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, однако министр энергетики Незалежной и замруководителя офиса Зеленского давно хотели от него избавиться и нашли решение своей проблемы.