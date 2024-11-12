Экс-глава «Укрэнерго» сбежал в Европу с 1,4 миллиарда украденных гривен

Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий выехал в Польшу, после того как против него на Украине было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств. По имеющимся данным, Кудрицкий украл у холдинга 1,4 миллиарда гривен в первые месяцы СВО.