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Регион
12 ноября, 10:04

Экс-глава «Укрэнерго» сбежал в Европу с 1,4 миллиарда украденных гривен

«Инсайдер»: Экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сбежал с Украины в Польшу

Владимир Кудрицкий. © Telegram / «Укренерго»

Владимир Кудрицкий. © Telegram / «Укренерго»

Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий выехал в Польшу, после того как против него на Украине было возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении средств. По имеющимся данным, Кудрицкий украл у холдинга 1,4 миллиарда гривен в первые месяцы СВО.

«26 октября бывший глава государственной компании пересёк границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — говорится в сообщении издания «Инсайдер».

Об увольнении директора главной энергетической компании Украины стало известно в сентябре. Причиной кадровых перестановок стало стремление ряда киевских политиков к личному обогащению. Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, однако министр энергетики Незалежной и замруководителя офиса Зеленского давно хотели от него избавиться и нашли решение своей проблемы.

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Алена Пенчугина
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