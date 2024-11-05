Депутат Рады от партии Зеленского сбежал за границу и пропал
Bihus.info: Депутат Верховной рады не вернулся на Украину после командировки
Александр Куницкий. Обложка © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий сбежал с Украины. Он уехал в командировку за границу и не вернулся, передаёт издание Bihus.info. Эта информация от части подтверждается тем фактом, что парламентарий не участвовал в голосованиях в течение октября.
«Депутат Рады Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. Слухи о том, что друг [депутата Артёма] Дмитрука Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и не вернулся вовремя, небезосновательные.... Куницкий не на Украине», — пишет издание.
Александр Куницкий — украинский блогер, частный предприниматель, народный депутат IX созыва. Имеет два гражданства: украинское и израильское.
Ранее бежать с Украины решил танкист ВСУ. Он уехал в Германию во время учений в Польше. По словам мужчины, на Украине, несмотря на законы, начали мобилизовывать граждан младше призывного возраста.