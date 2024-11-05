Депутат Рады от партии Зеленского сбежал за границу и пропал

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий сбежал с Украины. Он уехал в командировку за границу и не вернулся, передаёт издание Bihus.info. Эта информация от части подтверждается тем фактом, что парламентарий не участвовал в голосованиях в течение октября.

«Депутат Рады Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. Слухи о том, что друг [депутата Артёма] Дмитрука Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и не вернулся вовремя, небезосновательные.... Куницкий не на Украине», — пишет издание.

Александр Куницкий — украинский блогер, частный предприниматель, народный депутат IX созыва. Имеет два гражданства: украинское и израильское.