Президент РФ Владимир Путин напомнил, что приказы нелегитимных лидеров Киева тоже нелегитимны. Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

«Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества. За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — подчеркнул Путин.

По словам президента, так как руководители Киевского режима нелегитимны, незаконны и их приказы Вооружённым силам Украины.

«Они не имеют права толкать людей на смерть или на убой. Более того, как я уже сказал, Приказы являются преступными», — добавил Путин.