Путин заявил, что бойцы ВСУ могут не подчиняться незаконным приказам Зеленского
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что приказы нелегитимных лидеров Киева тоже нелегитимны. Об этом российский лидер заявил, выступая на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.
«Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное — мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества. За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве, за его главарей, которые уже утратили свою легитимность?» — подчеркнул Путин.
По словам президента, так как руководители Киевского режима нелегитимны, незаконны и их приказы Вооружённым силам Украины.
«Они не имеют права толкать людей на смерть или на убой. Более того, как я уже сказал, Приказы являются преступными», — добавил Путин.
Кстати, ранее Al Mayadeen обратило внимание, что Владимир Зеленский ни разу не отдал приказ об отступлении для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на протяжении всей специальной военной операции. По информации издания, украинские солдаты не получали таких указаний даже в самых критических ситуациях, таких как окружение или удержание «руин».
ТАСС / Вячеслав Прокофьев/пресс-служба