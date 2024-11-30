«Как был, так и есть»: Юрист Блиновской высказался об «исчезновении» её миллиардного долга

«Королева марафонов» Елена Блиновская всё ещё должна государству крупную сумму, её обязательства перед налоговой никуда не исчезали. Об этом заявил юрист блогерши Иван Морозов, комментируя слухи о якобы «обнулении» миллиардной задолженности в Едином налоговом счёте (ЕНС).