«Как был, так и есть»: Юрист Блиновской высказался об «исчезновении» её миллиардного долга
Юрист Морозов не подтвердил исчезновение миллиардного долга Блиновской
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
«Королева марафонов» Елена Блиновская всё ещё должна государству крупную сумму, её обязательства перед налоговой никуда не исчезали. Об этом заявил юрист блогерши Иван Морозов, комментируя слухи о якобы «обнулении» миллиардной задолженности в Едином налоговом счёте (ЕНС).
«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС, так и есть», — рассказал юрист РИА «Новости».
На сегодняшний день задолженность Блиновской достигает 1,5 миллиарда рублей. Недавно появилась информация, якобы блогер внезапно перестала быть должницей. Эта новость удивила даже налогового юриста «королевы марафонов». А неделей ранее её ИП было ликвидировано в связи с банкротством. Адвокаты выразили надежду, что их подопечная выйдет на свободу уже к Новому году.