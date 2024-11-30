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30 ноября, 20:55

«Как был, так и есть»: Юрист Блиновской высказался об «исчезновении» её миллиардного долга

Юрист Морозов не подтвердил исчезновение миллиардного долга Блиновской

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

«Королева марафонов» Елена Блиновская всё ещё должна государству крупную сумму, её обязательства перед налоговой никуда не исчезали. Об этом заявил юрист блогерши Иван Морозов, комментируя слухи о якобы «обнулении» миллиардной задолженности в Едином налоговом счёте (ЕНС).

«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС, так и есть», — рассказал юрист РИА «Новости».

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На сегодняшний день задолженность Блиновской достигает 1,5 миллиарда рублей. Недавно появилась информация, якобы блогер внезапно перестала быть должницей. Эта новость удивила даже налогового юриста «королевы марафонов». А неделей ранее её ИП было ликвидировано в связи с банкротством. Адвокаты выразили надежду, что их подопечная выйдет на свободу уже к Новому году.

Илья Пушкарев
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