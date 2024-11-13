Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году

Блогерша Елена Блиновская может оказаться на свободе к Новому году. После запуска процедуры банкротства и ввиду содействия следствию её могут отпустить из СИЗО уже скоро. Об этом пишет SHOT.

Адвокаты «королевы марафонов» говорят, что у них действительно появилась надежда на то, что Блиновская будет отмечать праздники дома со своими детьми. В этом случае её муж Алексей Блиновский ненадолго возьмёт отпуск, чтобы приехать с СВО повидаться с родными.