Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году
Адвокаты Блиновской сообщили, что её могут освободить уже к Новому году
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
Блогерша Елена Блиновская может оказаться на свободе к Новому году. После запуска процедуры банкротства и ввиду содействия следствию её могут отпустить из СИЗО уже скоро. Об этом пишет SHOT.
Адвокаты «королевы марафонов» говорят, что у них действительно появилась надежда на то, что Блиновская будет отмечать праздники дома со своими детьми. В этом случае её муж Алексей Блиновский ненадолго возьмёт отпуск, чтобы приехать с СВО повидаться с родными.
Ранее суд начал процедуру банкротства в отношении блогерши Елены Блиновской, чтобы за счёт вырученных средств закрыть её долги. По данным Life.ru, объём её задолженности перед ФНС составлет 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.