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Регион
13 ноября, 08:40

Елена Блиновская может выйти на свободу к Новому году

Адвокаты Блиновской сообщили, что её могут освободить уже к Новому году

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Елена Блиновская. Фото © Life.ru

Блогерша Елена Блиновская может оказаться на свободе к Новому году. После запуска процедуры банкротства и ввиду содействия следствию её могут отпустить из СИЗО уже скоро. Об этом пишет SHOT.

Адвокаты «королевы марафонов» говорят, что у них действительно появилась надежда на то, что Блиновская будет отмечать праздники дома со своими детьми. В этом случае её муж Алексей Блиновский ненадолго возьмёт отпуск, чтобы приехать с СВО повидаться с родными.

Адвокаты Блиновской: Ну его в жопу, это банкротство
Адвокаты Блиновской: Ну его в жопу, это банкротство

Ранее суд начал процедуру банкротства в отношении блогерши Елены Блиновской, чтобы за счёт вырученных средств закрыть её долги. По данным Life.ru, объём её задолженности перед ФНС составлет 1 млрд 168 млн 32 тысячи 695 рублей.

Владимир Озеров
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